‘मैं नहीं चाहता कि वैभव सूर्यवंशी का टी20 टीम में सेलेक्शन हो’, इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर ने क्यों कही ये बात

इस दौरान कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि श्रेयस अय्यर को भारत की टी20 टीम का कप्तान बनाया जा सकता है, जबकि सूर्यकुमार यादव की टी20 टीम से जगह साफ हो सकती है। इस दौरान एक और खिलाड़ी पर सबकी नजर रहने वाली है और वो हैं वैभव सूर्यवंशी। सूर्यवंशी ने 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इसके बाद से अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि उन्हें टी20 के साथ-साथ इंग्लैंड और एशियन गेम्स के लिए चुनी जाने वाली टीम में जगह मिल सकती है।