IND vs AFG: केएल राहुल ने जड़ा 12वां टेस्ट शतक, सुनील गावस्कर, मुरली विजय और वीरेंद्र सहवाग के खास क्लब में हुए शामिल

केएल राहुल के टेस्ट करियर का यह 12 शतक है। अफ़गानिस्तान छठी ऐसी टीम है जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने टेस्ट मैचों में शतक लगाया है। वहीं बतौर सलामी बल्लेबाज यह उनका 11वां शतक है। इसी के साथ वे महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर, मुरली विजय और वीरेंद्र सहवाग के खास क्लब में शामिल हो गए हैं। वे भारत के लिए बतौर सलामी बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में 10 से ज्यादा शतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज हैं। उनसे पहले गावस्कर 203 पारियों में 33 शतक, सहवाग 168 पारियों में 22 शतक और मुरली विजय ने 100 पारियों में 11 शतक जड़े थे।