6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

वर्ल्डकप 2023 के नेट बॉलर ने को मिली टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह, कौन है मानव सुथार? जो रोहित-विराट को भी कर चुका परेशान

Manav Suthar Domestic Records: साल 2023 में हुए वनडे विश्व कप में नेट गेंदबाज के तौर पर विराट कोहली और रोहित शर्मा को परेशान करने वाले मानव बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और उन्होंने 29 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 945 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jun 06, 2026

Manav Suthar Debut

कुलदीप यादव से डेब्यू कैप लेते हुए मानव सुथार (फोटो-BCCI)

Manav Suthar Test Debut: भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला शनिवार से मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस मुकाबले में मानव सुथार ने भारत की ओर से अपना टेस्ट डेब्यू किया। मानव को कुलदीप यादव ने टेस्ट कैप दिया। इस डेब्यू के बाद भारतीय टीम 15 सालों में पहली बार अपने घर में बिना रविचंद्रन अश्विन या रवींद्र जडेजा के उतरी है।

फर्स्ट क्लास में चटका चुके हैं 129 विकेट

23 वर्षीय मानव सुथार बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं। वह बल्ले से भी अहम योगदान देने की काबिलियत रखते हैं। मानव घरेलू क्रिकेट में राजस्थान की ओर से खेलते हैं। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना डेब्यू साल 2022 में किया था। वह अब तक 29 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 25.76 की औसत से 129 विकेट निकाल चुके हैं।

वहीं, लिस्ट-ए क्रिकेट में खेले 25 मुकाबलों में मानव ने 34 विकेट चटकाए हैं। साल 2023 में हुए वनडे विश्व कप में नेट गेंदबाज के तौर पर मानव ने अपनी घूमती गेंदों से विराट कोहली और रोहित शर्मा को खासा परेशान किया था। गेंद के साथ-साथ मानव बल्ले से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 29 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में मानव ने 945 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं, लिस्ट-ए क्रिकेट में भी वह 350 रन बना चुके हैं।

IPL 2026 में कैसा रहा प्रदर्शन?

कुलदीप यादव से डेब्यू कैप पाने वाले मानव आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए नजर आए थे। मानव को 4 मुकाबलों में खेलने का मौका मिला था, जिसमें उन्होंने 2 विकेट झटके थे। मानव अपनी घूमती गेंदों के दम पर अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को खासा तंग कर सकते हैं।

मानव साल 2021 के बाद भारत की ओर से डेब्यू करने वाले पहले स्पेशलिस्ट स्पिन गेंदबाज हैं। भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ तीन स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतरी है। मानव के अलावा, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर को भी प्लेइंग इलेवन में रखा गया है। वहीं, तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

06 Jun 2026 12:49 pm

Published on:

06 Jun 2026 11:43 am

Hindi News / Sports / Cricket News / वर्ल्डकप 2023 के नेट बॉलर ने को मिली टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह, कौन है मानव सुथार? जो रोहित-विराट को भी कर चुका परेशान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

भारत की टी20 टीम में कभी नहीं लौटेंगे शुभमन गिल! मोहम्मद कैफ ने इसके पीछे की बताई असली वजह

SHreyas Iyer and Shubman Gill
क्रिकेट

IND vs AFG Test: 15 साल के बाद बिना अश्विन या जडेजा के उतरी टीम इंडिया, देखें अफगानिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11

IND vs AFG 1st Test
क्रिकेट

लगातार 2 मैच हारने के बाद प्रगनानंद ने कैसे जीता नॉर्वे चेस 2026 का खिताब? इतिहास रचने के बाद खोला राज़

r-praggnanandhaa-won norway-chess-2026
क्रिकेट

सूर्यवंशी के लिए किसी को भी निकालने की सलाह, सेलेक्शन से ठीक पहले दिग्गज का बड़ा बयान

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

ENG vs NZ: लॉर्ड्स टेस्ट में जारी है गेंदबाजों का दबदबा, 2 दिन में चटकाए 33 विकेट, जीत की दहलीज पर इंग्लैंड

Eng vs NZ 1st Test Lords 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.