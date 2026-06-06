वर्ल्डकप 2023 के नेट बॉलर ने को मिली टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह, कौन है मानव सुथार? जो रोहित-विराट को भी कर चुका परेशान

Manav Suthar Test Debut: भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला शनिवार से मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस मुकाबले में मानव सुथार ने भारत की ओर से अपना टेस्ट डेब्यू किया। मानव को कुलदीप यादव ने टेस्ट कैप दिया। इस डेब्यू के बाद भारतीय टीम 15 सालों में पहली बार अपने घर में बिना रविचंद्रन अश्विन या रवींद्र जडेजा के उतरी है।