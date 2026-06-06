6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

सूर्यकुमार यादव का T20 टीम से कटा पत्ता, वैभव सूर्यवंशी की हुई एंट्री, श्रेयस अय्यर बने टीम इंडिया के नए कप्तान

Vaibhav Suryavanshi Selected in Team India Squad: भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं ने शनिवार को 2 स्क्वॉड का ऐलान किया, जो आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स में भाग लेगी। इन तीनों टीमों में वैभव सूर्यवंशी को जगह मिल गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jun 06, 2026

Shreyas Iyer T20 Captain, Suryakumar Yadav Dropped, Gautam Gambhir Ajit Agarkar meeting

श्रेयस अय्यर (Photo - IANS)

Team India T20I squads for England & Ireland 2026: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चयनकर्ताओं ने शनिवार को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टीम का ऐलान कर दिया। टीम की कमान श्रेयस अय्यर संभालेंगे, जबकि सूर्यकुमार यादव का पत्ता साफ हो गया है। इस टीम में वैभव सूर्यवंशी को भी जगह मिली है।

सूर्यवंशी और प्रिंस को मिला मौका

आईपीएल 2026 में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को दोनों सीरीज और एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में जगह दी गई है। हर्षित राणा और रवि बिश्नोई की टीम में वापसी हुई है। प्रिंस यादव को भी इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह दी गई है। हालांकि, उन्हें एशियन गेम्स के लिए टीम में जगह नहीं दी गई है। भारत को अपनी कप्तानी में टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जिताने वाले सूर्यकुमार यादव को किसी भी टीम में जगह नहीं दी गई है।

आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम में रखा गया है। वहीं, ईशान किशन और शिवम दुबे को भी टीम में जगह दी गई है। अय्यर कप्तानी की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे, तो तिलक को उपकप्तान बनाया गया है। नीतीश कुमार रेड्डी और अक्षर पटेल को भी टीम में शामिल किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती भी टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं। तेज गेंदबाजी की कमान मोहम्मद सिराज के हाथों में सौंपी गई है, जबकि उनका साथ अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रिंस यादव देते हुए नजर आएंगे।

वहीं, एशियन गेम्स के लिए चुनी गई टीम में जसप्रीत बुमराह को रखा गया है। हालांकि, एशियन गेम्स के लिए मोहम्मद सिराज को टीम में जगह नहीं दी गई है। भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ दो मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलनी है, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेगी।

आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए भारतीय टी20 टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, वैभव सूर्यवंशी, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव।

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और वैभव सूर्यवंशी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

06 Jun 2026 02:18 pm

Published on:

06 Jun 2026 01:48 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / सूर्यकुमार यादव का T20 टीम से कटा पत्ता, वैभव सूर्यवंशी की हुई एंट्री, श्रेयस अय्यर बने टीम इंडिया के नए कप्तान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘मैं नहीं चाहता कि वैभव सूर्यवंशी का टी20 टीम में सेलेक्शन हो’, इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर ने क्यों कही ये बात

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

वर्ल्डकप 2023 के नेट बॉलर ने को मिली टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह, कौन है मानव सुथार? जो रोहित-विराट को भी कर चुका परेशान

Manav Suthar Debut
क्रिकेट

भारत की टी20 टीम में कभी नहीं लौटेंगे शुभमन गिल! मोहम्मद कैफ ने इसके पीछे की बताई असली वजह

SHreyas Iyer and Shubman Gill
क्रिकेट

IND vs AFG Test: 15 साल के बाद बिना अश्विन या जडेजा के उतरी टीम इंडिया, देखें अफगानिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11

IND vs AFG 1st Test
क्रिकेट

लगातार 2 मैच हारने के बाद प्रगनानंद ने कैसे जीता नॉर्वे चेस 2026 का खिताब? इतिहास रचने के बाद खोला राज़

r-praggnanandhaa-won norway-chess-2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.