KKR से हो गया ये ‘ब्लंडर’, IPL 2026 में टीम की हालत देख मोहम्मद कैफ का बड़ा दावा

आईपीएल 2026 में सभी टीम कम से कम 4 मैच खेल चुकी हैं। वहीं, केकेआर उन चार टीमों में से एक है, जिन्‍होंने पांच मैच खेले हैं। केकेआर ने शुरुआती पांच मैचों में से अब तक कोई मैच नहीं जीता है, जो आईपीएल के इतिहास का शर्मनाक रिकॉर्ड है। केकेआर ने पांच में से चार मैच हारे हैं, जबकि एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। जिसके चलते वह एक अंक लेकर खाता खोलने में सफल रही। अगर वह मैच पूरा हुआ होता तो उसमें भी नतीजे केकेआर के पक्ष में नहीं जाते, क्‍योंकि उस मैच में भी केकेआर की हालत खराब थी।