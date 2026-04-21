‘विराट की वजह से ही क्रिकेट देखता हूं’ टेनिस किंग नोवाक जोकोविच ने किंग कोहली के लिए कही ये बड़ी बात!

Novak Djokovic on Virat Kohli: खेल की दुनिया के दो सबसे बड़े नाम, एक तरफ टेनिस के बादशाह नोवाक जोकोविच और दूसरी तरफ क्रिकेट के किंग विराट कोहली। भले ही ये दोनों अलग-अलग खेल खेलते हैं, लेकिन इनके बीच की दोस्ती और सम्मान किसी से कम नहीं है। हाल ही में मैड्रिड में हुए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2026 मीडिया से बातचीत के दौरान नोवाक जोकोविच ने दिल खोलकर विराट कोहली की तारीफ की। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जो हर भारतीय खेल प्रेमी को जाननी चाहिए।