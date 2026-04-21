‘विराट की वजह से ही क्रिकेट देखता हूं’ टेनिस किंग नोवाक जोकोविच ने किंग कोहली के लिए कही ये बड़ी बात!

विराट कोहली और नोवाक जोकोविच (Photo - IANS)
Novak Djokovic on Virat Kohli: खेल की दुनिया के दो सबसे बड़े नाम, एक तरफ टेनिस के बादशाह नोवाक जोकोविच और दूसरी तरफ क्रिकेट के किंग विराट कोहली। भले ही ये दोनों अलग-अलग खेल खेलते हैं, लेकिन इनके बीच की दोस्ती और सम्मान किसी से कम नहीं है। हाल ही में मैड्रिड में हुए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2026 मीडिया से बातचीत के दौरान नोवाक जोकोविच ने दिल खोलकर विराट कोहली की तारीफ की। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जो हर भारतीय खेल प्रेमी को जाननी चाहिए।
नोवाक जोकोविच ने कहा, 'विराट कोहली मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। सच कहूं तो उन्हीं की वजह से मैंने क्रिकेट को गंभीरता से फॉलो करना शुरू किया। मैंने पहले भी इसे फॉलो किया लेकिन उनके जरिये और ज्यादा फॉलो किया। हम अक्सर संपर्क में रहते हैं।'
टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच खुद को भारत का बड़ा प्रशंसक बताते हैं। उन्होंने कहा कि वे काफी समय से भारत आने की योजना बना रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही वहां होंगे। उन्होंने मजाक में यह भी कहा, 'जब मैं भारत आऊंगा, तो उम्मीद है कि विराट मेरे साथ होंगे। हम साथ में थोड़ा टेनिस खेलेंगे और थोड़ा क्रिकेट। हम साथ मिलकर मस्ती करेंगे और अच्छी यादें बनाएंगे और गुड वाइब्स फैलाएंगे।'
सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच, जिन्होंने रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, उन्होंने भारतीय फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, 'मुझे सालों से भारतीय फैंस से जो प्यार और सपोर्ट मिला है, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। मेरा संदेश साफ है, 'जल्द ही आपसे भारत में मुलाकात होगी' क्योंकि मुझे वहां (भारत) जाने की जरूरत है। मैं पिछले कुछ सालों से भारत जाने की अच्छा रखता हूं। मैं खुद को भारतीय लोगों के बहुत करीब पाता हूं।'
इस साल के मैड्रिड में हुए लॉरियस अवॉर्ड्स में टेनिस का दबदबा देखने को मिला। कार्लोस अल्काराज को 'स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर' से सम्मानित किया। एरिना सबालेंका को 'स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर' के खिताब से नवाजा गया।
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