‘जिसे बाहर करना है करो, सूर्यवंशी को लाओ’, सेलेक्शन से ठीक पहले चयनकर्ताओं को नासिर हुसैन ने दी सलाह

उन्होंने कहा, ‘दुनिया के किसी भी कोने में लोग कहेंगे कि इसे टीम में शामिल करो। लेकिन आमतौर पर टॉस के समय आपको केवल 11 खिलाड़ी ही चुनने होते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आप उनके लिए किसे बाहर बैठायेंगे? भारत के पास ऐसे बल्लेबाजों की लंबी लिस्ट है जो खेल सकते हैं और जिन्हें खेलना चाहिए। लेकिन जब कोई खिलाड़ी इतना दमदार और लगातार प्रदर्शन कर रहा हो, तो आपको यह कहना ही होगा ‘मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बाहर बैठ रहा है, मुझे बस इस लड़के को हर खेलते हुए देखना है।’ हुसैन ने कहा, यह लड़का एक सुपरस्टार बनने की राह पर है।’