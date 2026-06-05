आखिर ऐसा क्या हुआ कि IPL के खत्म होते ही सूर्यकुमार यादव की कप्तानी पर खतरा मंडराने लगा, फैंस नहीं भूलेंगे ये 3 बड़ी गलतियां

Suryakumar Yadav Mistakes: टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सोचा भी नहीं होगा कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जिताने के बाद उनकी कप्तानी पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। आईपीएल 2026 के खत्म होते ही श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने और सूर्या से कप्तानी छीने जाने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि इस मुद्दे पर अब तक BCCI ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है लेकिन सूत्रों की माने तो श्रेयस अय्यर को टी20 टीम की कमान सौंप दी गई है।