5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

रिटायरमेंट के बाद दूसरे देश से खेलने का क्या है ICC का नियम, केएस भरत के संन्यास के बाद उठने लगे सवाल

KS Bharat International Stats: 2023 केएस भरत वो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने डेब्यू से पहले ही टीम इंडिया के लिए खेला था और शानदार स्टंपिंग से सबका ध्यान आकर्षित किया था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jun 05, 2026

KS Bharat Retirement

केएस भरत ने लिया संन्यास (फोटो- IANS)

KS Bharat Retirement: गुरुवार को केएस भरत ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। वह लंबे समय से टीम से बाहर थे। इस दौरान भारत के पूर्व विकेटकीपर और मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने बताया कि केएस भरत को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आंध्र प्रदेश के इस खिलाड़ी ने आगे बढ़ने का मन बना लिया था। प्रसाद ने इस फैसले को चौंकाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

2019 में खेला था पहला मैच

गुरुवार शाम एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में 32 वर्षीय केएस भरत ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। भरत को पहली बार नवंबर 2019 में भारतीय टीम में बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने फरवरी 2023 में टेस्ट पदार्पण किया, जब कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद ऋषभ पंत रिकवरी के दौर से गुजर रहे थे।

एमएसके प्रसाद ने कहा, "मुझे इस बारे में जानकारी थी, क्योंकि यह मेरे लिए बेहद हैरान करने वाली बात थी। मैंने उनसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वह आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने उन्हें अंडर-13 स्तर से बढ़ते हुए देखा है, इसलिए जब उन्होंने यह फैसला बताया तो मुझे वास्तव में झटका लगा। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने भी 31 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था, लेकिन भरत ने अब अपना मन बना लिया है। शायद उन्हें लगा कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है और संभवतः वह किसी दूसरी चीज पर ध्यान देना चाहते हैं। मैंने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की और उनसे बात भी की, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़े हुए थे।"

2024 के बाद से नहीं मिला मौका

भरत को 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर टेस्ट में भी याद किया जाता है, जब ऋद्धिमान साहा की गर्दन में अकड़न होने के बाद उन्होंने विकेटकीपिंग संभाली थी। उस मैच में उन्होंने दो कैच पकड़े थे और एक स्टंपिंग भी की थी। हालांकि विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी के कारण फरवरी 2024 में अपने घरेलू मैदान विशाखापत्तनम में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलने के बाद उन्हें दोबारा भारतीय टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली।

भरत ने सात टेस्ट मैच खेले, जिनमें 2023 का आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल 2023 भी शामिल था। उन्होंने 20.09 की औसत से 223 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 44 रन रहा। इसके अलावा उन्होंने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के लिए 10 मैच खेलते हुए 199 रन बनाए।

क्या UAE के लिए खेल सकते हैं भरत?

इस बीच सोशल मीडिया के एक वर्ग में अटकलें लगाई जा रही थीं कि भरत भविष्य में यूएई का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। दावा किया गया कि पिछले महीने उन्हें कुछ प्रशिक्षण सत्रों में यूएई टीम के साथ अभ्यास करते देखा गया था। लेकिन अटकलों में कोई सच्चाई नहीं है। आईसीसी के नियमों के अनुसार, यदि कोई खिलाड़ी किसी दूसरे देश के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना चाहता है, तो उसे उस देश की नागरिकता या निवास संबंधी पात्रता पूरी करनी होती है। साथ ही अपने पूर्व देश के लिए खेले गए आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच की तारीख से तीन वर्ष का अनिवार्य कूलिंग-ऑफ पीरियड भी पूरा करना होता है।

इससे पहले भारत की अंडर-19 टीम और उत्तर प्रदेश के पूर्व बल्लेबाज अक्षदीप नाथ ने इस वर्ष नेपाल में खेले गए आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग-2 मुकाबलों में यूएई के लिए पदार्पण किया था। उन्होंने पिछले वर्ष लखनऊ से दुबई स्थानांतरित होने के बाद यूएई की नागरिकता हासिल की थी।

पाकिस्तान के सामने वर्ल्ड चैंपियंस ने टेके घुटने, 3 वनडे मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया बना पाई सिर्फ 588 रन

ये भी पढ़ें
Shaheen Afridi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Updated on:

05 Jun 2026 07:56 am

Published on:

05 Jun 2026 07:53 am

Hindi News / Sports / Cricket News / रिटायरमेंट के बाद दूसरे देश से खेलने का क्या है ICC का नियम, केएस भरत के संन्यास के बाद उठने लगे सवाल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान में वर्ल्ड चैंपियंस का बुरा हाल, 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया बना पाई सिर्फ इतने रन

Shaheen Afridi
क्रिकेट

IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी का बड़ा खुलासा: दाऊद इब्राहिम की धमकियों के बाद क्रिकेट से बना ली दूरी

Lalit Modi
क्रिकेट

32 की उम्र में केएस भरत ने कहा क्रिकेट को अलविदा, इंस्टाग्राम पर शेयर किया भावुक पोस्ट, विराट कोहली-रोहित शर्मा को कहा शुक्रिया

KS bharat
क्रिकेट

रजत पाटीदार की इंडिया ए में सीधे उपकप्तान के रूप में एंट्री, सैमसन फिर नजरअंदाज, गायकवाड़ बने कोहली के रिप्लेसमेंट

Rajat Patidar India A Vice Captain, Ruturaj Gaikwad Virat Kohli Replacement, Sanju Samson Ignored,
क्रिकेट

रोहित और कोहली की इंजरी पर बोले सहायक कोच रयान टेन डेशकाटे, अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले देना होगा फिटनेस टेस्ट

India vs Afghanistan ODI series
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.