पाकिस्तान के सामने वर्ल्ड चैंपियंस ने टेके घुटने, 3 वनडे मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया बना पाई सिर्फ 588 रन

पाकिस्तान क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
PAK vs AUS ODI Series 2026: लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में गुरुवार को पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में हराकर 3 मैचों की सीरीज पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से जीत हासिल की थी और उस मुकाबले में पाकिस्तान को 200 रन पर ढेर कर दिया था। दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान की टीम हार गई थी, लेकिन उस मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 231 रन पर ही रोक दिया था। तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम तो सिर्फ 157 रन पर ढेर हो गई और 161 रन बनाकर पाकिस्तान ने चार विकेट से मुकाबले के साथ सीरीज पर भी कब्जा कर लिया।
वर्ल्ड चैंपियंस के सामने इस सीरीज में पाकिस्तान का दबदबा देखने को मिला। उनके गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की जमकर परीक्षा ली। हालांकि पाकिस्तानी बल्लेबाजों की भी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन इतनी अच्छी जरूर थी कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत ली। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों में कुल 588 रन बनाए।
आपको बता दें कि इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जोश इंगलिस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की शुरुआत फिर से खराब रही और मैथ्यू शॉर्ट को शाहीन अफरीदी ने मैच की दूसरी ही गेंद पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद से मार्नस लाबुशेन ने 19 रन बनाए और रन आउट हुए, तो एलेक्स कैरी को हारिस रऊफ ने 19 रन के स्कोर पर बोल्ड कर दिया।
जोश इंगलिस ने एक छोर संभाले रखा और अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 119 के स्कोर पर वह भी पवेलियन लौट गए। इंगलिस के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और पूरी टीम 157 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा विकेट शाहीन अफरीदी ने चटकाए, जिन्होंने आठ ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। शादाब खान को दो-दो सफलता मिली, जबकि हारिस रऊफ ने एक विकेट हासिल किया।
158 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और साहिबजादा फरहान का फ्लॉप शो जारी रहा। वह नाथन एलिस की गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन लौटे। उसके बाद से सैम अयूब और बाबर आजम ने पारी को संभाला। सैम अयूब 27 रन बनाकर आउट हुए, तो बाबर आजम ने 40 रन बनाए। पाकिस्तान की भी एक समय हालत खराब लग रही थी और 112 रन पर टीम ने छह विकेट गंवा दिए थे, लेकिन फिर अब्दुल समद और शादाब खान ने इसके बाद पाकिस्तान को कोई और नुकसान नहीं होने दिया और 42वें ओवर में टीम को जीत दिला दी।
अब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस सीरीज के बाद जहां पाकिस्तान की टीम आराम करेगी, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम बांग्लादेश जाएगी, जहां उन्हें तीन वनडे और टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलनी है। सीरीज की शुरुआत 9 जून से होगी।
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