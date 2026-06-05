पाकिस्तान के सामने वर्ल्ड चैंपियंस ने टेके घुटने, 3 वनडे मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया बना पाई सिर्फ 588 रन

PAK vs AUS ODI Series 2026: लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में गुरुवार को पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में हराकर 3 मैचों की सीरीज पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से जीत हासिल की थी और उस मुकाबले में पाकिस्तान को 200 रन पर ढेर कर दिया था। दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान की टीम हार गई थी, लेकिन उस मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 231 रन पर ही रोक दिया था। तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम तो सिर्फ 157 रन पर ढेर हो गई और 161 रन बनाकर पाकिस्तान ने चार विकेट से मुकाबले के साथ सीरीज पर भी कब्जा कर लिया।