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32 की उम्र में केएस भरत ने कहा क्रिकेट को अलविदा, इंस्टाग्राम पर शेयर किया भावुक पोस्ट, विराट कोहली-रोहित शर्मा को कहा शुक्रिया

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज केएस भरत ने मात्र सात टेस्ट मैचों के अंतरराष्ट्रीय करियर के बाद क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है।

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भारत

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Siddharth Rai

Jun 04, 2026

KS bharat

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज केएस भरत ने संन्यास लिया (Photo - IANS)

KS Bharat announces retirement: भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज केएस भरत ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। भरत ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा करते हुए अपने इस फैसले की जानकारी दी। 32 वर्षीय भरत उन खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में लंबे समय तक अथक मेहनत की और शानदार प्रदर्शन के बल पर भारतीय टीम तक पहुंच बनाई। हालांकि उनका अंतरराष्ट्रीय करियर ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन भारतीय टीम की टेस्ट कैप हासिल करना हमेशा उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रहेगा।

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Published on:

04 Jun 2026 08:35 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 32 की उम्र में केएस भरत ने कहा क्रिकेट को अलविदा, इंस्टाग्राम पर शेयर किया भावुक पोस्ट, विराट कोहली-रोहित शर्मा को कहा शुक्रिया

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