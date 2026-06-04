32 की उम्र में केएस भरत ने कहा क्रिकेट को अलविदा, इंस्टाग्राम पर शेयर किया भावुक पोस्ट, विराट कोहली-रोहित शर्मा को कहा शुक्रिया

KS Bharat announces retirement: भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज केएस भरत ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। भरत ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा करते हुए अपने इस फैसले की जानकारी दी। 32 वर्षीय भरत उन खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में लंबे समय तक अथक मेहनत की और शानदार प्रदर्शन के बल पर भारतीय टीम तक पहुंच बनाई। हालांकि उनका अंतरराष्ट्रीय करियर ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन भारतीय टीम की टेस्ट कैप हासिल करना हमेशा उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रहेगा।