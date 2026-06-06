IND vs AFG Test: 15 साल के बाद बिना अश्विन या जडेजा के उतरी टीम इंडिया, देखें अफगानिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11

शुभमन ने आगे कहा, "इसके बाद नौ टेस्ट मैच और होने हैं। दो श्रीलंका के खिलाफ और पाँच घरेलू मैदान पर। तो हमारे पास घरेलू मैदान पर और श्रीलंका में काफी टेस्ट मैच हैं, और दोनों जगह हालात लगभग एक जैसे ही होंगे। इसलिए हम बस अपने कॉम्बिनेशन को सही करने की कोशिश कर रहे हैं और बैटिंग ग्रुप के तौर पर कई चीज़ें साबित करनी हैं, खासकर यहाँ। तो हम इन्हीं चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। मानव सुथार इस मैच से अपना डेब्यू कर रहे हैं।"