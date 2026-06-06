ENG vs NZ: लॉर्ड्स टेस्ट में जारी है गेंदबाजों का दबदबा, 2 दिन में चटकाए 33 विकेट, जीत की दहलीज पर इंग्लैंड

टेस्ट के दूसरे दिन के तीसरे सेशन में इंग्लैंड की दूसरी पारी 226 रन पर सिमट गई। दूसरी पारी में इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत मिली थी। बेन डकेट और एमिलो गे ने पहले विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी की। 52 के स्कोर पर पहले विकेट के रूप में डकेट 33 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे विकेट के लिए एमिलो और बेथेल के बीच 47 रन की साझेदारी हुई। बेथेल 14 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद रूट और एमिलो के बीच तीसरे विकेट के लिए 27 रन की साझेदारी हुई। 126 के स्कोर पर एमिलो 57 रन बनाकर तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए।