गौतम गंभीर को पसंद आया ICC का टेस्ट में नया प्रयोग, खराब रोशनी होने पर पिंक बॉल के इस्तेमाल का किया समर्थन

इस हफ्ते आईसीसी ने फैसला लिया है कि दिन के टेस्ट मैच में खराब रोशनी होने पर लाल बॉल की जगह पिंक बॉल इस्तेमाल की जा सकेगी। इसके लिए मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों की सहमति जरूरी होगी और मैच लाइट्स के नीचे खेला जाएगा। अहमदाबाद में हुई आईसीसी बोर्ड मीटिंग में चीफ एक्जीक्यूटिव्स कमेटी की सिफारिश को मंजूरी मिली। अब तक टेस्ट मैच में या तो पूरी तरह लाल बॉल या पिंक बॉल का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब बीच में स्विच करने का रास्ता खुल गया है। यह नियम खासकर उन मैचों में फायदेमंद साबित होगा, जहां मौसम मैच बिगाड़ देता है।