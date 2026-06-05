IPL 2026 के बाद मुंबई टी20 लीग में भी सूर्यकुमार यादव का बुरा हाल, नहीं चल रहा बल्ला, दो मैच में बनाए मात्र 23 रन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में फ्लॉप प्रदर्शन के बाद अब उनकी बल्लेबाजी टी20 मुंबई लीग 2026 में भी नहीं चल रही है। मंगलवार को वानखेड़े स्टेडियम में ट्रायम्फ्स नाइट्स एमएनई के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 19 रन बनाए, जबकि गुरुवार को बंद्रा ब्लास्टर्स के विरुद्ध मात्र 4 रन पर आउट हो गए। इस लीग के दो मैचों में सूर्या कुल 23 रन ही बना सके हैं और दोनों ही मुकाबलों में उनकी टीम को हार मिली।