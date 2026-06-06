लगातार 2 मैच हारने के बाद प्रगनानंद ने कैसे जीता नॉर्वे चेस 2026 का खिताब? इतिहास रचने के बाद खोला राज़

R Praggnanandhaa Won Norway Chess 2026: शुक्रवार को भारतीय शतरंज सुपरस्टार ग्रैंडमास्टर आर. प्रगनानंद ने नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। उन्होंने फाइनल राउंड में जर्मनी को विंसेंट कीमर को शिकस्त दी। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले आर. प्रगनानंद पहले भारतीय ग्रैंडमास्टर हैं। उन्होंने फाइनल राउंड में विंसेंट कीमर के खिलाफ 18 अंक हासिल किए, जिससे वह सब के साथ टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल किया। यह जीत इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि प्रगनानंद इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं।