T20 वर्ल्ड कप की मैच फिक्सिंग का गैंगस्टर से कनेक्शन? लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर कनाडा का कप्तान!

सिर्फ गैंग का कनेक्शन ही नहीं, कनाडा के पूर्व कोच खुर्रम चौहान का एक रिकॉर्डेड फोन कॉल भी जांच के दायरे में है। चौहान का दावा है कि बोर्ड के कुछ बड़े लोग उन पर खास खिलाड़ियों को टीम में चुनने का दबाव डाल रहे थे। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि मैच फिक्स करने की कोशिशें की गई थीं।

फिलहाल, ICC की एंटी-करप्शन यूनिट ने इन सबूतों को अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि उन्होंने अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन अगर ये आरोप सच साबित होते हैं, तो यह क्रिकेट जगत के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी।