SRH vs DC Match Preview: आईपीएल 2026 का 31वां मुकाबला आज मंगलवार 21 अप्रैल को हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच होने वाले इस मैच के रोमांचक होने की उम्मीद है, क्‍योंकि एसआरएच और डीसी दोनों ही टीम पॉइंट्स टेबल में 6-6 अंक के साथ क्रमश: चौथे और पांचवें पायदान पर हैं। इस मैच से पहले आप यहां राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की पिच रिपोर्ट, हैदराबाद के मौसम का हाल, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड और दोनों की टीमों की ताकत समेत सभी महत्‍वपूर्ण डिटेल्‍स यहां पढ़ सकते हैं।