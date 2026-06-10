BAN vs AUS 1st ODI: 21 साल बाद बांग्लादेश से हारने पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान हुए निराश, बताया कहां हुई चूक

इस मुकाबले में मोसद्दक हुसैन को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 70 गेंदों में 86 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन एलिस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में सिर्फ 38 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए कैमरन ग्रीन ने 52 रन की सबसे बड़ी पारी खेली, हालांकि दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला। टीम के 7 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया 200 रन के करीब भी नहीं पहुंच पाई।