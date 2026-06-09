India A vs Sri Lanka A: श्रीलंका, भारत और अफगानिस्‍तान की ए टीमों के बीच वनडे फॉर्मेट की ट्राई सीरीज का पहला मुकाबला सोमवार को दांबुला में खेला गया। इस मैच में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 8 रन से जीत दर्ज की। इस मैच में एक समय भारतीय टीम वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) समेत अपने शीर्ष तीन विकेट महज 69 रनों पर ही गंवा दिए। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) की शानदार शतकीय पारी के दम पर भारत श्रीलंका ए के सामने 278 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्‍य रख पाया और 8 रनों से करीबी जीत दर्ज की।