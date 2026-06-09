IND A vs SL A: क्या रन आउट थे Chamika Karunaratne? थर्ड अंपायर के फैसले पर भारतीय खिलाड़ियों ने जताई नाराजगी

India A vs Sri Lanka A: दांबुला में खेले जा रहे भारत ए बनाम श्रीलंका ए मैच के दौरान एक ऐसी घटना घटी, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों को अंपायर से बहस करते देखा गया। यह घटना श्रीलंकाई पारी के 42वें ओवर की चौथी गेंद पर हुई जब चमिका करुणारत्‍ने (Chamika Karunaratne) ने सिंगल लेने के लिए दौड़े और लेकिन मुश्किल में फंस गए, क्‍योंकि सामने से स्‍टंप पर डायेरक्‍ट थ्रो आया। लेकिन, विकेटकीपर प्रभसिमरन की गलती के चलते उन्‍हें नॉट आउट करार दिया गया।