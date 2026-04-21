पहला शतक हमेशा… IPL में इतिहास रचने के बाद तिलक वर्मा का दिल जीतने वाला बयान

पिछले पांच मैचों में मैंने पिच पर ज्‍यादा समय नहीं बिताया था। इसलिए मैं बस यही सोच रहा था कि इस मैच में मैं पिच के बीच में ज्‍यादा समय बिताना चाहता हूं। मैंने यही सोचा। अगर आप पहली 20 गेंदें देखें तो मैं बस एक-एक गेंद पर ध्यान दे रहा था। मैं बस बैटिंग कर रहा था और बाद में जब मैंने पिच पर कुछ गेंदें खेल लीं तो मुझे पता चला कि मैं क्या कर सकता हूं। मैंने ठीक वैसा ही किया। मैं इसके लिए सचमुच शुक्रगुजार हूं।