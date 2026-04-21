IPL 2026 में लगातार 4 हार के दौरान कैसा था MI के ड्रेसिंग रूम का हाल? GT को हराने के बाद अश्विनी कुमार का बड़ा खुलासा

IPL 2026 में मुंबई इंडियंस ने केकेआर के खिलाफ जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया था। बड़े नामों वाली इस टीम को टूर्नामेंट की शुरुआत में सबसे बड़ी दावेदार माना जा रहा था, लेकिन लगातार हार के बाद सवाल उठने शुरू हो गए। अब लगातार चार हार के बाद एमआई ने जोरदार वापसी की और गुजरात टाइटंस को 99 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। जबकि इस मैच में उसका टॉप-ऑर्डर लड़खड़ा गया था, लेकिन तिलक वर्मा के जबरदस्‍त शतक ने टीम को संकट से उबार लिया। गेंदबाजी में 'इम्पैक्ट प्लेयर' अश्विनी कुमार सबसे ज्‍यादा चमके, जिन्होंने 24 रन देकर 4 विकेट चटकाए। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अश्विनी ने इस बात का भी खुलासा किया कि लगातार 4 हार के दौरान मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा था?