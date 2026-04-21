‘तिलक वर्मा ने जड़ा सबसे बेहतरीन IPL शतक’, अश्विन बोले- ये सपाट पिच या कमजोर गेंदबाजों के सामने नहीं बना

गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक जड़ने के बाद बल्ला उठाते तिलक वर्मा। (फोटो सोर्स: IANS)
R Ashwin on Tilak Varma Century: तिलक वर्मा के पहले आईपीएल शतक ने मुंबई इंडियंस की हार का सिलसिला खत्म करते हुए शानदार वापसी कराई है। इसके साथ ही वह एमआई के लिए सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने महज 45 गेंदों पर नाबाद 101 रनों की पारी खेलते हुए गुजरात टाइटंस को अकेले ही मैच से बाहर कर दिया। उनकी इस पारी ने भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन को भी अपना मुरीद बना लिया है। उन्होंने तिलक की पारी को अब तक देखी गई सबसे बेहतरीन आईपीएल शतकों में से एक बताया।
अश्विन ने पारी के आगे बढ़ने के तरीके को समझाते हुए हार्दिक और तिलक के बीच हुई बातचीत को नाटकीय अंदाज में बयान किया। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि हार्दिक पंड्या बल्लेबाजी करते समय तिलक वर्मा से बात कर रहे थे। उन्होंने उसे प्रेरित किया।
उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा हम WWF (WWE) में देखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ट्रिपल एच पानी के साथ (ट्रिपल एच अपनी फाइट से पहले मुंह में पानी भरकर उसे तेजी से ऊपर की ओर फेंकते थे।) करते थे। हार्दिक ने जो कुछ भी कहा और किया, वह तिलक के लिए काम कर गया।
पंड्या की सलाह के बाद तिलक ने गुजरात के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दीं। अश्विन ने इस शतक की गुणवत्ता की और भी जोरदार तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह यकीनन मेरे देखे गए सबसे बेहतरीन आईपीएल शतकों में से एक है। इस पिच पर अशोक शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाजों का सामना करके यह शतक बनाना, शायद मेरे देखे गए सबसे बेहतरीन आईपीएल शतकों में से एक है।
यहीं पर यह पारी सबसे अलग नजर आती है। यह कोई सपाट पिच या किसी कमजोर गेंदबाजों के सामने नहीं बना, बल्कि तिलक ने अपना शतक ऐसे बॉलिंग अटैक के खिलाफ बनाया, जिसमें अनुभवी विकेट टेकर और तेज रफ्तार वाले गेंदबाज शामिल थे।
अश्विन ने भी मैच के आखिर में आई इस तेजी को ही वह पल बताया जब मुकाबला गुजरात के हाथों से निकल गया। उन्होंने कहा की एमआई को आखिरी तीन ओवरों में जो मोमेंटम मिला, उसी पल जीटी के लिए मैच खत्म हो गया था। जैसे ही एमआई ने इस पिच पर 175 का आंकड़ा पार किया, मैच खत्म हो चुका था।
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