‘तिलक वर्मा ने जड़ा सबसे बेहतरीन IPL शतक’, अश्विन बोले- ये सपाट पिच या कमजोर गेंदबाजों के सामने नहीं बना

R Ashwin on Tilak Varma Century: तिलक वर्मा के पहले आईपीएल शतक ने मुंबई इंडियंस की हार का सिलसिला खत्म करते हुए शानदार वापसी कराई है। इसके साथ ही वह एमआई के लिए सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्‍होंने महज 45 गेंदों पर नाबाद 101 रनों की पारी खेलते हुए गुजरात टाइटंस को अकेले ही मैच से बाहर कर दिया। उनकी इस पारी ने भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन को भी अपना मुरीद बना लिया है। उन्‍होंने तिलक की पारी को अब तक देखी गई सबसे बेहतरीन आईपीएल शतकों में से एक बताया।