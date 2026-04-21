SRH vs DC Playing 11: आज हैदराबाद में किसका बोलेगा बल्ला? इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी हैं सबकी नजरें!

IPL 2026, SRH vs DC Playing 11: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में आज एक तरफ जीत की हैट्रिक लगाने को बेताब सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) है, तो दूसरी तरफ वापसी की कोशिश में लगी दिल्ली कैपिटल्स (DC)। हैदराबाद अपने घर में खेल रही है और पिछले मैच में चेन्नई को धूल चटाने के बाद उनका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है। हैदराबाद के लिए इशान किशन, हेनरिक क्लासेन और अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज ताकत हैं, तो गेंदबाजी में ईशान मलिंगा कहर बरपा रहे हैं। वहीं, दिल्ली के लिए केएल राहुल और डेविड मिलर मैच विनर साबित हो रहे हैं।