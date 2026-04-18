18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने से इन 3 दिग्गज खिलाड़ियों को हुआ भारी नुकसान, खेलने की फॉर्म ही बिगड़ गई!

International cricket vs T20 leagues: क्या देश के लिए न खेलना दिग्गजों को भारी पड़ रहा है? निकोलस पूरन, ट्रेंट बोल्ट और क्लासेन जैसे सितारों की फॉर्म गिर गई है, वहीं डिकॉक ने वापसी कर सबको चौंका दिया। जानें पूरी रिपोर्ट।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Apr 18, 2026

निकोलस पूरन आईपीएल 2026 फॉर्म ,Nicholas Pooran IPL 2026 form, ट्रेंट बोल्ट पावरप्ले रिकॉर्ड ,Trent Boult Powerplay wickets, हेनरिक क्लासेन स्ट्राइक रेट ,Heinrich Klaasen slow batting, क्विंटन डिकॉक वापसी ,Quinton de Kock retirement u-turn, इंटरनेशनल क्रिकेट बनाम टी20 लीग ,International cricket vs T20 leagues, IPL 2026 Latest Cricket News in Hindi

हेनरिक क्लासेन और ट्रेंट बोल्ट (Photo - IANS)

International Players Poor Form in IPL: आजकल क्रिकेट की दुनिया में एक नया चलन चल पड़ा है, नेशनल कॉन्ट्रैक्ट ठुकराओ और बस दुनिया भर की टी20 लीग खेलो। कई बड़े खिलाड़ियों ने अपने देश की टीम से दूरी बना ली या जल्दी संन्यास ले लिया ताकि वो सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर ध्यान दे सकें। लेकिन, इस फैसले का असर अब उनके खेल पर साफ दिख रहा है। लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट न खेलने की वजह से इन दिग्गजों की लय ऐसी बिगड़ी है कि अब आईपीएल में भी ये संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। निकोलस पूरन, हेनरिक क्लासेन और ट्रेंट बोल्ट जैसे नाम, जो कभी गेंदबाजों और बल्लेबाजों के लिए खौफ थे, उनकी फॉर्म में भारी गिरावट आई है। दूसरी तरफ क्विंटन डिकॉक ने संन्यास से वापसी कर यह साबित कर दिया है कि फॉर्म में रहने के लिए देश की जर्सी पहनना कितना जरूरी है।

छक्कों के किंग अभी हैं खामोश

तूफानी कैरेबियाई बल्लेबाज निकोलस पूरन ने पिछले सीजन में सबसे ज्यादा 40 छक्के जड़े थे, लेकिन इस बार उनके बल्ले को जैसे जंग लग गया है। दिसंबर 2024 में उन्होंने आखिरी बार इंटरनेशनल मैच खेला था।जून 2024 से मई 2025 के बीच उन्होंने 162 की स्ट्राइक रेट से 2136 रन बनाए थे। लेकिन जून 2025 के बाद उनके रन और छक्के दोनों आधे रह गए। मौजूदा आईपीएल में तो हालत और खराब है, 5 मैचों में उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 76 का है और 55 गेंदें खेलकर वो सिर्फ 3 छक्के ही लगा पाए हैं।

पावरप्ले में पकड़ हुई कमजोर

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट अपनी स्विंग से शुरुआती ओवरों में विकेट चटकाने के लिए मशहूर थे, पर अब उनकी धार कम हो गई है। बोल्ट ने जून 2024 के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला। पहले उनकी इकोनॉमी 7 के पास रहती थी, जो अब बढ़कर 9 के करीब पहुंच गई है। आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे सफल पावरप्ले गेंदबाज होने के बावजूद, इस सीजन के शुरुआती 6 ओवरों में उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला है। तीन मैचों में उनके नाम कुल जमा एक विकेट है।

टॉप स्कोरर्स में सबसे स्लो

अफ्रीकी दिग्गज हेनरिक क्लासेन अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से दूरी ने उनकी रफ्तार धीमी कर दी है। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच मार्च 2025 में खेला था। पिछले सीजन में उनका स्ट्राइक रेट 172 का था, जो इस बार गिरकर 142 पर आ गया है। आईपीएल के टॉप-30 रन बनाने वालों की लिस्ट में उनका स्ट्राइक रेट सबसे खराब है। छक्के लगाने की उनकी क्षमता भी काफी कम हुई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

18 Apr 2026 05:57 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने से इन 3 दिग्गज खिलाड़ियों को हुआ भारी नुकसान, खेलने की फॉर्म ही बिगड़ गई!

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ टिम डेविड ने छोटी पारी से किया बड़ा कारनामा, तोड़ डाला वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड

RCB Tim David Creates History
क्रिकेट

DC के स्पिनर्स ने कसा RCB पर शिकंजा, फिल साल्ट की तूफानी पारी के बावजूद नहीं छू पाई 180 का आंकड़ा

IPL 2026 RCB vs DC
क्रिकेट

PBKS को जीत की पटरी से उतारने के इरादे से उतरेगी LSG, जानें दोनों टीमों में से किसका पलड़ा भारी

punjab kings
क्रिकेट

जसप्रीत बुमराह के फ्लॉप होने की वजह हार्दिक पंड्या? मुंबई इंडियंस के पूर्व दिग्गज ने बताया कहां हो रही है चूक

IPL 2026 Mumbai Indians News, Jasprit Bumrah Wicketless, Mahela Jayawardene on Hardik Pandya, Rohit Sharma Injury Update, MI vs PBKS 2026, Hardik Pandya Captaincy Defend, Cricket Hindi News.
क्रिकेट

विराट कोहली ने जर्मन मॉडल की फोटो की लाइक! मॉडल बोली- ‘मैं उनकी फैन हूं, पर ये बात इतनी बड़ी कैसे बन गई?’

virat kohli liked german model lizlaj photo controversy hindi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.