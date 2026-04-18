इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने से इन 3 दिग्गज खिलाड़ियों को हुआ भारी नुकसान, खेलने की फॉर्म ही बिगड़ गई!

International Players Poor Form in IPL: आजकल क्रिकेट की दुनिया में एक नया चलन चल पड़ा है, नेशनल कॉन्ट्रैक्ट ठुकराओ और बस दुनिया भर की टी20 लीग खेलो। कई बड़े खिलाड़ियों ने अपने देश की टीम से दूरी बना ली या जल्दी संन्यास ले लिया ताकि वो सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर ध्यान दे सकें। लेकिन, इस फैसले का असर अब उनके खेल पर साफ दिख रहा है। लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट न खेलने की वजह से इन दिग्गजों की लय ऐसी बिगड़ी है कि अब आईपीएल में भी ये संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। निकोलस पूरन, हेनरिक क्लासेन और ट्रेंट बोल्ट जैसे नाम, जो कभी गेंदबाजों और बल्लेबाजों के लिए खौफ थे, उनकी फॉर्म में भारी गिरावट आई है। दूसरी तरफ क्विंटन डिकॉक ने संन्यास से वापसी कर यह साबित कर दिया है कि फॉर्म में रहने के लिए देश की जर्सी पहनना कितना जरूरी है।