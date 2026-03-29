IPL 2026 first controversy: आईपीएल (IPL 2026) के 19वें सीजन के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 6 विकेट से मात दी है। यह मैच पूरी तरह से एकतरफा रहा, जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन टीम ने विराट कोहली (69*) और देवदत्त पडिक्कल (61) के अर्धशतकों के दम पर 202 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। हालांकि, इस पहले ही मैच तब विवाद हो गया, जब रीप्‍ले देखने के बावजूद सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन को कैच आउट दे दिया। आउट होने के बाद क्‍लासेन काफी गुस्‍से में नजर आए। इस कैच की वैधता को लेकर कई अलग-अलग राय सामने आ रही हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी इस पर सवाल उठाए हैं।