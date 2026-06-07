कप्तानी से हटाये जाने के बाद गरजा सूर्यकुमार यादव का बल्ला, श्रेयस अय्यर की टीम के खिलाफ 200 के स्ट्राइक रेट से ठोके 48 रन

मैच शुरू होने से पहले दोनों खिलाड़ियों ने गर्मजोशी से एक-दूसरे का अभिवादन किया। टॉस के समय सूर्यकुमार ने श्रेयस को कप्तानी संभालने पर बधाई देते हुए कहा, “जैसा कि आपने कहा, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैं श्रेयस के लिए बहुत खुश हूं। उन्हें भारतीय टी20 टीम की कप्तानी मिल रही है। हमने बॉम्बे में साथ मिलकर बहुत क्रिकेट खेला है। सबसे खास बात यह है कि मुंबई के लगातार तीन कप्तान भारत की टी20 टीम की कमान संभाल रहे हैं। यह बहुत गर्व का क्षण है और सभी को इसका जश्न मनाना चाहिए।”