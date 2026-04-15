IPL vs PSL ट्रेंड के बीच मोहसिन नकवी हुए ट्रोल, खुद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ही उड़ा रहे अपनी लीग की खिल्ली

IPL vs PSL, मोहसिन नकवी (Photo - IPL/PSL and IANS)
PSL vs IPL, Mohsin Naqvi Troll: भारत में इस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का खुमार है, तो पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) चल रही है। भारत में तो कोई पूर्व क्रिकेटर भी शायद ही PSL की चर्चा करता होगा, लेकिन पाकिस्तान में एक अलग ही फितूर सवार है, और वो है IPL बनाम PSL का। मजे की बात ये है कि अब खुद पाकिस्तानी ही इस जुनून की आलोचना कर रहे हैं और सच्चाई ही दुनिया को दिखा रहे हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी हों या वहां के पत्रकार, हर कोई PSL को IPL से बेहतर साबित करने में जुटा है। नकवी तो अक्सर बिना भारत का नाम लिए अपनी बात पूरी ही नहीं करते। हाल ही में पाकिस्तान में तेल संकट की वजह से PSL के मैच खाली स्टेडियम में कराने पड़ रहे हैं। जब नकवी से इस पर सवाल हुआ, तो उन्होंने भारत को घसीटते हुए कह दिया कि 'भारत में तो पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगी हैं।' उनके इस बयान पर भारतीय तो छोड़िए, पाकिस्तानी भी मजे ले रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर भारत में कमी है, तो वहां स्टेडियम क्यों भरे हैं और पाकिस्तान में क्यों खाली पड़े हैं?
पाकिस्तानी पत्रकार भी विदेशी खिलाड़ियों से बार-बार IPL और PSL की तुलना वाले सवाल पूछ रहे हैं। उनका मकसद बस इतना है कि कोई खिलाड़ी IPL की बुराई कर दे ताकि वे उसे बढ़ा-चढ़ाकर दिखा सकें।
एक पत्रकार ने श्रीलंकाई खिलाड़ी कुसाल मेंडिस से पूछा कि पिछले साल उन्होंने IPL (गुजरात टाइटन्स) के लिए PSL क्यों छोड़ा था और क्या उन्हें अब पछतावा है? मेंडिस ने इस अजीब सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी राइली रूसो ने पत्रकारों को थोड़ा मसाला देते हुए कह दिया कि 'IPL के पीछे पूरा बॉलीवुड है, इसलिए वो क्रिकेट से ज्यादा फिल्म जैसा लगता है।'
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अहमद शहजाद ने इस फालतू की बहस की जमकर खिल्ली उड़ाई है। उन्होंने कहा, 'यार, ये क्या कर रहे हो? कुसाल मेंडिस खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, और आप उससे पुराने मलाल पूछ रहे हो। वहीं राइली रूसो की खुद की परफॉर्मेंस का पता नहीं, लेकिन बयानबाजी पूरी कर रहे हैं। अब कोई PSL खेलते हुए IPL की तारीफ तो नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने उसे 'बॉलीवुड मूवी' कह दिया। ये सब फिजूल की बातें हैं।' कुल मिलाकर, पाकिस्तान में अपनी लीग को श्रेष्ठ दिखाने की जो होड़ मची है, उसने अब वहां के लोगों और क्रिकेटरों को ही हंसने पर मजबूर कर दिया है।
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