IPL vs PSL ट्रेंड के बीच मोहसिन नकवी हुए ट्रोल, खुद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ही उड़ा रहे अपनी लीग की खिल्ली

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी हों या वहां के पत्रकार, हर कोई PSL को IPL से बेहतर साबित करने में जुटा है। नकवी तो अक्सर बिना भारत का नाम लिए अपनी बात पूरी ही नहीं करते। हाल ही में पाकिस्तान में तेल संकट की वजह से PSL के मैच खाली स्टेडियम में कराने पड़ रहे हैं। जब नकवी से इस पर सवाल हुआ, तो उन्होंने भारत को घसीटते हुए कह दिया कि 'भारत में तो पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगी हैं।' उनके इस बयान पर भारतीय तो छोड़िए, पाकिस्तानी भी मजे ले रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर भारत में कमी है, तो वहां स्टेडियम क्यों भरे हैं और पाकिस्तान में क्यों खाली पड़े हैं?