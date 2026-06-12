12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

India A Final Qualification Scenario: अफगानिस्तान A से हारने के बाद फाइनल के लिए कैसे क्वालीफाई करेगी इंडिया A? जानें क्या कहते हैं समीकरण

India A Final Qualification Scenario: अफगानिस्तान ए ने बारिश से प्रभावित मुकाबले में डकवर्थ-लुईस नियम के तहत इंडिया ए को हराया। अब इंडिया A के पास 2 मैच बचे हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि वो कैसे फाइनल में पहुंचेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jun 12, 2026

india A Qualification scenario

अफगानिस्तान A से हार के बाद पवेलियन लौटते हुए भारतीय खिलाड़ी (फोटो-IANS)

Tri Nation A Series 2026: ट्राई-नेशन A सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को अफगानिस्तान ए के खिलाफ 349 रन बनाने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट गंवाकर 349 रन बनाए, जिसमें प्रभसिमरन सिंह ने 84 रनों की पारी खेली। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा ने भी अर्धशतक जड़े। वैभव सूर्यवंशी 22 गेंद में 44 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि आखिर में सूर्यांश शेडगे ने 27 गेंद में 40 रन बनाए।

177 रन बनाकर भी जीत गई AFG A

350 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान ए की टीम ने 25.5 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 177 रन बना लिए थे। कप्तान इमरान मीर 75 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि बहीर शाह ने बेहतरीन अर्धशतक जड़ दिया था। इसके बाद बारिश की वजह से मैच रुका और दोबारा शुरू नहीं हो पाया और डकवर्थ-लुईस नियम के अनुसार अफगानिस्तान की टीम उस वक्त 4 रन से आगे थी, जिसकी वजह से उन्हें जीत मिल गई।

अब अंक तालिका में भारतीय टीम दूसरे स्थान पर खिसक गई है, जबकि अफगानिस्तान ए ने पहले स्थान पर कब्जा कर लिया है और उनका नेट रन रेट भी सबसे बेहतर है। ऐसे में भारतीय टीम के पास अब दो मैच बचे हैं। चलिए जानते हैं कि टीम इंडिया कैसे फाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकती है।

श्रीलंका-अफगानिस्तान के पास 3-3 मैच

अंक तालिका में श्रीलंका ए की टीम तीसरे स्थान पर है और उसे अभी भी तीन मैच खेलने हैं, जबकि अफगानिस्तान ए को भी तीन मैच खेलने हैं। भारतीय टीम ने अब तक दो मैच खेले हैं, जिसमें एक में जीत हासिल की है और एक में हार का सामना करना पड़ा है।

अभी भी फाइनल में पहुंच सकती है इंडिया A

अब टीम इंडिया का अगला मुकाबला 15 जून को श्रीलंका ए से होगा, जबकि आखिरी मैच 17 जून को अफगानिस्तान ए के खिलाफ खेला जाएगा। इन दोनों मुकाबलों को जीतकर भारतीय टीम आसानी से फाइनल में पहुंच सकती है। दूसरी ओर, अगर भारतीय टीम इन दोनों में से एक भी मैच जीतती है, तो भी उसके अगले दौर में पहुंचने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि इसके लिए श्रीलंका ए को अफगानिस्तान ए के खिलाफ दोनों मुकाबलों में हारना पड़ेगा।

वहीं अफगानिस्तान ए पहला मुकाबला जीतने के बावजूद इस सीरीज के फाइनल से बाहर हो सकती है, क्योंकि अगर वह अपने बचे हुए तीनों मुकाबले हार जाती है तो वह फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी और श्रीलंका ए और इंडिया ए के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ट्राई सीरीज के ग्रुप स्टेज में तीनों टीमों को चार-चार मुकाबले खेलने हैं। यानी हर टीम आपस में दो-दो मुकाबले खेलेंगी और अंक तालिका में टॉप-2 टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। खिताबी मुकाबला 21 जून को दांबुला में खेला जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

12 Jun 2026 07:49 am

Hindi News / Sports / Cricket News / India A Final Qualification Scenario: अफगानिस्तान A से हारने के बाद फाइनल के लिए कैसे क्वालीफाई करेगी इंडिया A? जानें क्या कहते हैं समीकरण

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

WI vs SL: जेसन होल्डर ने रचा इतिहास, वेस्टइंडीज की धरती पर 50 टी20 विकेट चटकाने का किया कारनामा

jason holder creates history
क्रिकेट

BAN vs AUS: बांग्लादेश ने रचा इतिहास, दूसरा वनडे पांच विकेट से जीत ऑस्ट्रेलिया को पहली बार हराई सीरीज

BAN vs AUS
क्रिकेट

INDA vs AFGA: 350 का लक्ष्य देने के बावजूद हारा भारत, DLS नियम के चलते मात्र 177 रन बनाकर चार रन से जीता अफगानिस्‍तान

INDa vs AFGa
क्रिकेट

टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल, कब और किसके साथ है मैच? देखें भारत-पाक की महा-भिड़ंत कब होगी

India Schedule Womens T20 World Cup 2026, Women's T20 World Cup 2026 India Matches, India vs Pakistan Women's T20 World Cup 2026,
क्रिकेट

राहुल द्रविड़ के बड़े बेटे के बाद अब छोटे बेटे अन्वय की टीम इंडिया में एंट्री, U19 श्रीलंका दौरे की टीम में हुए शामिल

Rahul Dravid son Anvay Dravid, India U19 squad vs Sri Lanka, Anvay Dravid stats
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.