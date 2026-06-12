India A Final Qualification Scenario: अफगानिस्तान A से हारने के बाद फाइनल के लिए कैसे क्वालीफाई करेगी इंडिया A? जानें क्या कहते हैं समीकरण

अफगानिस्तान A से हार के बाद पवेलियन लौटते हुए भारतीय खिलाड़ी (फोटो-IANS)
Tri Nation A Series 2026: ट्राई-नेशन A सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को अफगानिस्तान ए के खिलाफ 349 रन बनाने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट गंवाकर 349 रन बनाए, जिसमें प्रभसिमरन सिंह ने 84 रनों की पारी खेली। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा ने भी अर्धशतक जड़े। वैभव सूर्यवंशी 22 गेंद में 44 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि आखिर में सूर्यांश शेडगे ने 27 गेंद में 40 रन बनाए।
350 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान ए की टीम ने 25.5 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 177 रन बना लिए थे। कप्तान इमरान मीर 75 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि बहीर शाह ने बेहतरीन अर्धशतक जड़ दिया था। इसके बाद बारिश की वजह से मैच रुका और दोबारा शुरू नहीं हो पाया और डकवर्थ-लुईस नियम के अनुसार अफगानिस्तान की टीम उस वक्त 4 रन से आगे थी, जिसकी वजह से उन्हें जीत मिल गई।
अब अंक तालिका में भारतीय टीम दूसरे स्थान पर खिसक गई है, जबकि अफगानिस्तान ए ने पहले स्थान पर कब्जा कर लिया है और उनका नेट रन रेट भी सबसे बेहतर है। ऐसे में भारतीय टीम के पास अब दो मैच बचे हैं। चलिए जानते हैं कि टीम इंडिया कैसे फाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकती है।
अंक तालिका में श्रीलंका ए की टीम तीसरे स्थान पर है और उसे अभी भी तीन मैच खेलने हैं, जबकि अफगानिस्तान ए को भी तीन मैच खेलने हैं। भारतीय टीम ने अब तक दो मैच खेले हैं, जिसमें एक में जीत हासिल की है और एक में हार का सामना करना पड़ा है।
अब टीम इंडिया का अगला मुकाबला 15 जून को श्रीलंका ए से होगा, जबकि आखिरी मैच 17 जून को अफगानिस्तान ए के खिलाफ खेला जाएगा। इन दोनों मुकाबलों को जीतकर भारतीय टीम आसानी से फाइनल में पहुंच सकती है। दूसरी ओर, अगर भारतीय टीम इन दोनों में से एक भी मैच जीतती है, तो भी उसके अगले दौर में पहुंचने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि इसके लिए श्रीलंका ए को अफगानिस्तान ए के खिलाफ दोनों मुकाबलों में हारना पड़ेगा।
वहीं अफगानिस्तान ए पहला मुकाबला जीतने के बावजूद इस सीरीज के फाइनल से बाहर हो सकती है, क्योंकि अगर वह अपने बचे हुए तीनों मुकाबले हार जाती है तो वह फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी और श्रीलंका ए और इंडिया ए के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ट्राई सीरीज के ग्रुप स्टेज में तीनों टीमों को चार-चार मुकाबले खेलने हैं। यानी हर टीम आपस में दो-दो मुकाबले खेलेंगी और अंक तालिका में टॉप-2 टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। खिताबी मुकाबला 21 जून को दांबुला में खेला जाएगा।
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