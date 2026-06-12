India A Final Qualification Scenario: अफगानिस्तान A से हारने के बाद फाइनल के लिए कैसे क्वालीफाई करेगी इंडिया A? जानें क्या कहते हैं समीकरण

वहीं अफगानिस्तान ए पहला मुकाबला जीतने के बावजूद इस सीरीज के फाइनल से बाहर हो सकती है, क्योंकि अगर वह अपने बचे हुए तीनों मुकाबले हार जाती है तो वह फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी और श्रीलंका ए और इंडिया ए के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ट्राई सीरीज के ग्रुप स्टेज में तीनों टीमों को चार-चार मुकाबले खेलने हैं। यानी हर टीम आपस में दो-दो मुकाबले खेलेंगी और अंक तालिका में टॉप-2 टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। खिताबी मुकाबला 21 जून को दांबुला में खेला जाएगा।