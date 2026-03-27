PSL 2026: पहले ही मैच में हो गया विवाद, सफेद गेंद कैसे गुलाबी रंग में बदली? हो गया हंगामा!

PSL 2026, Pakistan Super League: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की शुरुआत होने से ठीक पहले पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) का 11वां सीजन शुरू तो हो गया है, लेकिन इसके साथ ही मुसीबतों का पहाड़ भी टूट पड़ा है। पीएसएल शुरू होने से पहले ही इसे कई झटके लगे, कभी पेट्रोल की किल्लत, तो कभी बड़े खिलाड़ियों का पीएसएल से नाम वापस लेकर आईपीएल में शामिल होने का फैसला। अभी इन सब बातों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) भड़का हुआ ही था कि तभी मैदान पर एक ऐसा वाकया हो गया जिसने पूरे पाकिस्तान को शर्मसार कर दिया। सोशल मीडिया पर अब पाकिस्तान का जमकर मजाक उड़ रहा है और मामला इतना अजीब है कि आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे।