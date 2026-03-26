PSL की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भड़के डेविड वार्नर, पाकिस्तानी कप्तानों ने की ये ओछी हरकत!

बुधवार को टूर्नामेंट से पहले सभी टीमों के कप्तानों की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इसमें कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सौद शकील और मार्नस लाबुसाने मौजूद थे। जब वार्नर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे, तब बाकी कप्तान आपस में ही गपशप करने में बिजी थे और न जाने किस बात पर ठहाके मार रहे थे। वार्नर को यह अनुशासनहीनता बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो बोलते-बोलते अचानक रुक गए और तंज कसते हुए बोले, 'क्या गड़बड़ है? सॉरी जेंटलमेन, लगता है हमें यहां स्कूली बच्चे मिले हैं।'