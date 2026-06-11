BAN vs AUS: बांग्लादेश ने रचा इतिहास, दूसरा वनडे पांच विकेट से जीत ऑस्ट्रेलिया को पहली बार हराई सीरीज

इस सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (DLS) नियम के तहत 86 रन से हराया था। अब दूसरे मैच में मिली जीत के साथ बांग्लादेश ने पूरी सीरीज अपने नाम कर ली है। ढाका में खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 42 ओवर में 8 विकेट खोकर 187 रन बनाए। इसके बाद बारिश ने खेल बिगाड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया को दोबारा बल्लेबाजी का मौका नहीं मिल सका।