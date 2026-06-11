BAN vs AUS: बांग्लादेश के सामने फिर ढेर हुआ ऑस्ट्रेलिया, 0 पर गिरे 3 विकेट, 23 साल बाद बना शर्मनाक रिकॉर्ड

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम अभी खाता भी नहीं खोल पाई थी कि तीन विकेट गंवा दिए। सलामी बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट, कूपर कॉनॉली और मैट रेनशॉ बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। इस शर्मनाक शुरुआत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वनडे के 50 साल से ज्यादा लंबे इतिहास में यह सिर्फ चौथी बार हुआ है, जब किसी टीम ने अपना पहला रन बनाने से पहले ही तीन विकेट खो दिए।