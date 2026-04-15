IPL वर्ल्ड कप से भी ज्यादा रोमांचक, मेरे लिए PSL सिर्फ एक वेकेशन’, ग्लेन मैक्सवेल ने IPL से तुलना पर पाकिस्तान को दिया करारा जवाब

ग्लेन मैक्सवेल इस वक्त हैदराबाद किंग्समेन की तरफ से अपना PSL डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। वह पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग ने PCB को शर्मिंदा कर दिया है। मजे की बात यह है कि मैक्सवेल IPL में पिछले कुछ समय से फ्लॉप रहे हैं। साल 2025 में पंजाब किंग्स के लिए 6 पारियों में सिर्फ 48 रन बनाने के बाद उन्होंने 2026 की नीलामी में अपना नाम ही नहीं दिया। यानी जिस खिलाड़ी को भारत में आउटडेटेड मान लिया गया, वह अब पाकिस्तान की लीग को बचाने पहुंचा है। हैदराबाद किंग्समेन की हालत वैसे भी खराब है, वे अपने चारों मैच हारकर पॉइंट्स टेबल में सातवें नंबर पर हैं। अब टीम को उम्मीद है कि 500 से ज्यादा T20 मैच खेलने वाले मैक्सवेल उनकी किस्मत बदलेंगे।