5 साल बाद क्विंटन डीकॉक की हुई MI में वापसी, पहले मैच में मचा दिया तहलका, इतनी गेंदों में ठोक दिया शतक

IPL 2026 MI vs PBKS Quinton De Kock Hundred: आईपीएल 2026 के 24वें मुकाबले में रोहित शर्मा के प्लेइंग इलेवन से बाहर होने की वजह से मुंबई इंडियंस में 5 साल बाद क्विंटन डी कॉक की वापसी हुई। आखिरी बार क्विंटन डी कॉक ने 2021 में मुंबई इंडियंस के लिए मुकाबला खेला था। इसके बाद वह लखनऊ सुपर जायंट्स और केकेआर के लिए आईपीएल खेलते रहे। आईपीएल 2026 ऑक्शन में क्विंटन डी कॉक को मुंबई इंडियंस ने खरीदा और जब रोहित शर्मा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ चोट की वजह से बीच मैच से बाहर हो गए, तो पंजाब किंग्स के खिलाफ डी कॉक को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया।