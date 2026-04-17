17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026: पंजाब किंग्स ने रचा इतिहास, मुंबई इंडियंस के खिलाफ ऐसा करने वाली इकलौती टीम

आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस के विरुद्ध सर्वाधिक मुकाबले जीतने के मामले में पंजाब किंग्स संयुक्त रूप से 'नंबर-1' बन गई है। इस टीम ने एमआई के खिलाफ अब तक 35 में से 18 मुकाबले जीते हैं। इस मामले में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स की बराबरी कर ली है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Apr 17, 2026

IPL 2026

पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया (photo - IPL)

Mumbai Indians vs Punjab Kings, IPL 2026: पंजाब किंग्स (PBKS) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की। इसी के साथ पीबीकेएस वानखेड़े स्टेडियम में एमआई के खिलाफ सर्वाधिक मैच जीतने वाली टीम बन गई है। पंजाब किंग्स ने यहां मुंबई इंडियंस के विरुद्ध छठा मुकाबला अपने नाम किया है।

इस लिस्ट में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। इन दोनों ही टीमों ने वानखेड़े में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 5-5 मैच जीते हैं। राजस्थान रॉयल्स (4) इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर है।

आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस के विरुद्ध सर्वाधिक मुकाबले जीतने के मामले में पंजाब किंग्स संयुक्त रूप से 'नंबर-1' बन गई है। इस टीम ने एमआई के खिलाफ अब तक 35 में से 18 मुकाबले जीते हैं। इस मामले में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स की बराबरी कर ली है, जिसने 39 मुकाबलों में 18 जीत दर्ज की।

दिल्ली कैपिटल्स इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर है, जिसने 38 मुकाबलों में 17 जीत दर्ज की है। वहीं, आरसीबी (35 मुकाबलों में 16 जीत) तीसरे और राजस्थान रॉयल्स (31 मुकाबलों में 15 जीत) चौथे पायदान पर मौजूद है।

वानखेड़े स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट खोकर 195 रन बनाए। इस पारी में क्विंटन डी कॉक ने 60 गेंदों में 7 छक्कों और 8 चौकों के साथ 112 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि नमन धीर ने 50 रन टीम के खाते में जोड़े।

इसके जवाब में पंजाब किंग्स ने 16.3 ओवरों में ही जीत दर्ज कर ली। इस टीम के लिए प्रभसिमरन सिंह ने 39 गेंदों में 13 बाउंड्री के साथ नाबाद 80 रन बनाए। कप्तान श्रेयस अय्यर 35 गेंदों में 4 छक्कों और 5 चौकों के साथ 66 रन बनाकर आउट हुए।

यह आईपीएल में मुंबई इंडियंस के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा सफल टारगेट चेज का रिकॉर्ड है। इस लिस्ट में शीर्ष पर भी पंजाब किंग्स की टीम है, जिसने आईपीएल 2025 के क्वार्टर फाइनल में इस टीम के खिलाफ 204 रन के टारगेट को सफलतापूर्वक हासिल किया था।

ये भी पढ़ें

5 साल बाद क्विंटन डीकॉक की हुई MI में वापसी, पहले मैच में मचा दिया तहलका, इतनी गेंदों में ठोक दिया शतक
क्रिकेट
Quinton De Kock

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Apr 2026 07:37 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026: पंजाब किंग्स ने रचा इतिहास, मुंबई इंडियंस के खिलाफ ऐसा करने वाली इकलौती टीम

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

वर्ल्ड चैंपियन बॉलर बन गया मुंबई इंडियस की हार का गुनहगार! पंजाब किंग्स न हारने वाली इकलौती टीम

IPL 2026 MI vs PBKS
क्रिकेट

क्विंटन डीकॉक ने शतक ठोक लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, इस मामले में विराट कोहली की कर ली बराबरी

quinton de kock in ipl 2026 vs pbks scored 100
क्रिकेट

5 साल बाद क्विंटन डीकॉक की हुई MI में वापसी, पहले मैच में मचा दिया तहलका, इतनी गेंदों में ठोक दिया शतक

Quinton De Kock
क्रिकेट

हार्दिक पंड्या ने रोहित शर्मा को लेकर दिया ऐसा अपडेट, बढ़ गई मुंबई इंडियंस की टेंशन, जानें कब तक रहेंगे बाहर

IPL 2026 MI vs KKR Today Match , Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders Head to Head , MI vs KKR Wankhede Stadium Records , IPL 2026 Mumbai Indians Squad List , KKR vs MI Highest Score in IPL , IPL 2026 Schedule and Match Stats , Rohit Sharma vs Sunil Narine IPL 2026
क्रिकेट

मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में 5 साल बाद हुई इस दिग्गज की वापसी, रोहित शर्मा के बाद ये खिलाड़ी भी हुआ बाहर

IPL 2026 PBKS vs MI
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.