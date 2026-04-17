IPL 2026: पंजाब किंग्स ने रचा इतिहास, मुंबई इंडियंस के खिलाफ ऐसा करने वाली इकलौती टीम

Mumbai Indians vs Punjab Kings, IPL 2026: पंजाब किंग्स (PBKS) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की। इसी के साथ पीबीकेएस वानखेड़े स्टेडियम में एमआई के खिलाफ सर्वाधिक मैच जीतने वाली टीम बन गई है। पंजाब किंग्स ने यहां मुंबई इंडियंस के विरुद्ध छठा मुकाबला अपने नाम किया है।