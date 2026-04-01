वर्ल्ड चैंपियन बॉलर बन गया मुंबई इंडियस की हार का गुनहगार! पंजाब किंग्स न हारने वाली इकलौती टीम

IPL 2026 MI vs PBKS Highlights: आईपीएल 2026 के 24वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 195 रन बनाए, जिसमें क्विंटन डी कॉक ने नाबाद 60 गेंदों में 112 रन की शानदार पारी खेली। 196 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने इसे 17 ओवर में ही हासिल कर लिया। प्रभसिमरन सिंह ने टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने 66 रनों की अहम पारी खेली। इस जीत के साथ पंजाब किंग्स का अजेय सिलसिला जारी रहा, जबकि मुंबई इंडियंस की यह लगातार चौथी हार है।