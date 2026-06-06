सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाने के बाद BCCI ने शेयर किया पोस्ट, अगरकर बोले – आसान नहीं, लेकीन यही सही फैसला

Suryakumar Yadav, Indian T20 Team: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम का कप्तान श्रेयस अय्यर को चुना गया है। वहीं नियमित कप्तान सूर्यकुमार यादव को न केवल कप्तानी से हटा दिया गया है, बल्कि उन्हें टीम से भी बाहर कर दिया गया है।