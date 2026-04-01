हार्दिक पंड्या ने रोहित शर्मा को लेकर दिया ऐसा अपडेट, बढ़ गई मुंबई इंडियंस की टेंशन, जानें कब तक रहेंगे बाहर

मुंबई इंडियंस के प्रदर्शन की बात करें तो टीम अब तक सिर्फ 1 मैच ही जीत पाई है। जीत के साथ सीजन की शुरुआत करने वाली मुंबई इंडियंस को इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ लगातार तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। टीम फिलहाल अंक तालिका में नौवें स्थान पर है। टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बचे हुए 10 में से कम से कम 7 मैच जीतने होंगे। कुल 8 मैच जीतने पर टीम के पास 16 अंक हो जाएंगे और आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने के लिए इतने अंक सुरक्षित माने जाते हैं।