मुंबई इंडियस की प्लेइंग 11 में 5 साल बाद हुई इस दिग्गज की वापसी, रोहित शर्मा के बाद ये खिलाड़ी भी हुआ बाहर

दूसरी तरफ, मुंबई इंडियंस सीजन का आगाज जीत के साथ करने के बाद हार की हैट्रिक लगा चुकी है। आखिरी मुकाबले में टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ 18 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। टीम के बल्लेबाज उम्मीद के मुताबिक अब तक प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं। रयान रिकेल्टन और सूर्यकुमार यादव अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे हैं। वहीं, तिलक वर्म और हार्दिक पंड्या भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं। हालांकि, शेरफेन रदरफोर्ड ने जरूर आरसीबी के खिलाफ 31 गेंदों में 71 रनों की दमदार पारी खेली थी। टीम का गेंदबाजी अटैक भी इस सीजन अब तक लय में नजर नहीं आया है।