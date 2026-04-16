कौन है कृष भगत? जो बीच आईपीएल में मुंबई इंडियंस के स्क्वॉड में हुआ शामिल, जानें कैसा रहा है रिकॉर्ड

मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल की शुरुआत खराब रही है। इस सीजन एमआई शुरुआती 4 में से केवल 1 ही मैच जीत सकी है। टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 6 विकेट से जीत के साथ अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के हाथों 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी। एमआई को तीसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स के हाथों 27 रन से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी इस टीम को 18 रन से हरा दिया।