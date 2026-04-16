16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

पैट कमिंस के वापस आने से पहले SRH को लगा तगड़ा झटका, पूरे सीजन से बाहर हुआ ये तूफानी गेंदबाज

Big Blow for Sunrisers Hyderabad: सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज डेविड पायने को 2 मैच खेलने के बाद ही आईपीएल 2026 से बाहर होना पड़ा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Apr 16, 2026

David Payne

आईपीएल 2026 से बाहर हुए डेविड पायने (फोटो- IANS)

David Payne Ruled Out of IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में अभी सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के नियमित कप्तान पैट कमिंस टीम से जुड़े भी नहीं हैं कि उससे पहले एक और बड़ा झटका लग गया है। डेविड पायने चोट की वजह से आईपीएल 2026 के पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। हालांकि अब तक उनकी रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं हुआ है। उनके बाहर होने से टीम की समस्या जरूर बढ़ गई है। पायने रिप्लेसमेंट के तौर ही टीम से जुड़े थे और अब नौबत ये आ गई है कि सनराइजर्स हैदराबाद को उनके लिए ही रिप्लेसमेंट ढूंढने को मजबूर होना पड़ रहा है।

टीम के रेगुलर कप्तान पैट कमिंस भी इस सीजन चोट की वजह से अब तक कोई मुकाबला नहीं खेल पाए हैं और वह कब टीम से जुड़ेंगे, इसकी भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया द्वारा लिया गया फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और खबर आ रही है कि आईपीएल के दूसरे हाफ में वह टीम के साथ जुड़ सकते हैं।

रिप्लेसमेंट के तौर पर जुड़े थे पायने

आपको बता दें कि पायने भी जैक एडवर्ड्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़े थे। वह सिर्फ दो मुकाबले ही खेल पाए, लेकिन काफी महंगे साबित हुए थे। आईपीएल 2026 में डेविड पायने ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ डेब्यू किया और पहले ही मुकाबले में उन्होंने दो विकेट निकाले। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उन्हें जमकर मार पड़ी और उन्होंने 35 रन लुटा दिए, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं कर पाए। इसके बाद वह चोटिल हो गए।

अब सनराइजर्स हैदराबाद अपना अगला मुकाबला 18 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलेगी, जो हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। अब तक सनराइजर्स का रिकॉर्ड मिला-जुला रहा है। उसने पांच में से दो ही मैच जीते हैं, लेकिन अंक तालिका में चौथे स्थान पर है क्योंकि उनका नेट रन रेट काफी बेहतर है।

इस सीजन में उसने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के खिलाफ हार झेली है, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमों को हराया है। अब बचे हुए 9 मुकाबलों में सनराइजर्स की कोशिश होगी कि कम से कम 6 में जीत हासिल करे, जिससे उनका प्लेऑफ स्थान लगभग पक्का हो सके।

ये भी पढ़ें

रोहित शर्मा की जगह कौन करेगा मुंबई इंडियंस के लिए ओपनिंग? ये 2 खिलाड़ी सबसे बड़े दावेदार
क्रिकेट
रोहित शर्मा (फोटो- IANS)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Updated on:

16 Apr 2026 05:57 pm

Published on:

16 Apr 2026 05:53 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पैट कमिंस के वापस आने से पहले SRH को लगा तगड़ा झटका, पूरे सीजन से बाहर हुआ ये तूफानी गेंदबाज

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

कौन है कृष भगत? जो बीच आईपीएल में मुंबई इंडियंस के स्क्वॉड में हुआ शामिल, जानें कैसा रहा है रिकॉर्ड

krish bhagat
क्रिकेट

‘हर मैच से पहले इंजेक्शन लगाते थे शोएब अख्तर’, मुनाफ पटेल ने किया हैरान करने वाला खुलासा

Munaf Patel on Shoaib Akhtar, Shoaib Akhtar Fastest Delivery 161.3 kmph, Shoaib Akhtar Knee Injury Update, Munaf Patel Interview Hindi, Cricket History Fastest Ball, Rawalpindi Express Records, Brett Lee vs Shoaib Akhtar Speed.
क्रिकेट

बाबर आजम ने T20 में सबसे तेज बनाए 100 अर्धशतक, विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड हुआ चकनाचूर

Babar Azam
क्रिकेट

MI Squad Changes: मुंबई इंडियंस ने बीच IPL में अपने स्क्वॉड में किया बड़ा बदलाव, इस स्टार खिलाड़ी की हुई छुट्टी!

Mumbai Indians Squad Change 2026, Krish Bhagat MI Replacement, Atharva Ankolekar Injury News, MI vs PBKS Wankhede Match, Hardik Pandya Mumbai Indians News, Rohit Sharma Injury Update, IPL 2026 Points Table.
क्रिकेट

रोहित शर्मा की जगह कौन करेगा मुंबई इंडियंस के लिए ओपनिंग? ये 2 खिलाड़ी सबसे बड़े दावेदार

रोहित शर्मा (फोटो- IANS)
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.