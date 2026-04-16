पैट कमिंस के वापस आने से पहले SRH को लगा तगड़ा झटका, पूरे सीजन से बाहर हुआ ये तूफानी गेंदबाज

David Payne Ruled Out of IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में अभी सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के नियमित कप्तान पैट कमिंस टीम से जुड़े भी नहीं हैं कि उससे पहले एक और बड़ा झटका लग गया है। डेविड पायने चोट की वजह से आईपीएल 2026 के पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। हालांकि अब तक उनकी रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं हुआ है। उनके बाहर होने से टीम की समस्या जरूर बढ़ गई है। पायने रिप्लेसमेंट के तौर ही टीम से जुड़े थे और अब नौबत ये आ गई है कि सनराइजर्स हैदराबाद को उनके लिए ही रिप्लेसमेंट ढूंढने को मजबूर होना पड़ रहा है।