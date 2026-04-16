रोहित शर्मा की जगह कौन करेगा मुंबई इंडियंस के लिए ओपनिंग? ये 2 खिलाड़ी सबसे बड़े दावेदार

IPL 2026, MI vs PBKS: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 24वां मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। जहां पंजाब किंग्स के सामने मेजबान मुंबई इंडियंस मैदान में उतरेगी। मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने अब तक चार मैचों में सिर्फ एक मुकाबला जीता है। वहीं पंजाब किंग्स (Punjab Kings) ने चार में से तीन मुकाबले जीते हैं। दोनों टीमों का प्रदर्शन अब तक एक-दूसरे से एकदम उलट रहा है। अंक तालिका में जहां पंजाब किंग्स की टीम तीसरे स्थान पर है। वहीं आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स ऐसी टीम है जिसे एक भी मुकाबले में हार का सामना नहीं करना पड़ा है। चार में से तीन मुकाबले जीतने के साथ एक मुकाबला उनका बारिश की वजह से रद्द हो गया था।