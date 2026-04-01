पंजाब किंग्स के खिलाफ ही प्लेइंग 11 में शामिल हो गए थे प्रफुल्ल हिंगे, फिर भी नहीं हुआ डेब्यू, हुआ था बड़ा खेल

Praful Hinge Debut in IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 21वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हुआ। इस मुकाबले से पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम एक भी मैच नहीं हारी थी और उनके ओपनर कमाल की फॉर्म में थे, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जो हुआ, वह किसी को यकीन नहीं हुआ। हैदराबाद के दो तूफानी गेंदबाजों ने राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त कर दिया। दोनों ने मिलकर 8 विकेट चटकाए और राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से शिकस्त दी। राजस्थान की आईपीएल 2026 में यह पहली हार है, तो वहीं हैदराबाद ने अपना दूसरा मुकाबला जीता।