ICC ने संजू सैमसन को दिया बेस्ट क्रिकेटर का अवॉर्ड, जसप्रीत बुमराह के साथ इस खिलाड़ी को मिली निराशा

टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने टी20 विश्व कप 2026 में भारत के लिए लगातार तीन मैच-जिताऊ पारियां खेलीं और टीम को चैंपियन बनाया। क्वार्टर फाइनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 97 रन की नाबाद पारी खेलकर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया। इस मुकाबले में भारतीय टीम नहीं जीतती तो वर्ल्डकप में टीम इंडिया का सफर समाप्त हो जाता। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 89 और न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में 89 रन की पारी खेली। लगातार तीन शानदार पारियां खेलकर भारत को विश्व चैंपियन बनाने वाले सैमसन प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे।