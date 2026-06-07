बहन के एक फोन ने बदल दी जिंदगी, परिवार हो गया था भावुक, मानव सुथार ने सुनाई टीम इंडिया तक पहुंचने की कहानी

23 वर्षीय ऑलराउंडर ने बताया कि बचपन में क्रिकेट के लिए उनका प्यार कैसे शुरू हुआ। उन्होंने कहा, "क्रिकेट हमेशा से मेरे परिवार का एक अहम हिस्सा रहा है। मेरे पिता को यह खेल बहुत पसंद है। घर पर सभी लोग नियमित रूप से मैच देखते हैं। मैं बचपन में उनके साथ बैठकर मैच देखता था। वहीं से क्रिकेट के लिए मेरा प्यार शुरू हुआ। मैंने अपने दोस्तों के साथ गली-मोहल्ले में खेलना शुरू किया। गली में खेले गए उन मुकाबलों ने मुझे खेल की बुनियादी बातें सिखाईं, जैसे बल्ला कैसे पकड़ना है और गेंदबाजी कैसे करनी है। जब मैं 10 या 11 साल का था, तब मैंने एक क्रिकेट एकेडमी जॉइन की। कोच धीरज सर और विनोद सर की देखरेख में ट्रेनिंग शुरू की। उन्होंने मुझे सही तकनीकें सिखाईं और मेरे खेल को बेहतर बनाने में मदद की। मेरा पहला बड़ा ब्रेक तब मिला जब मैंने अंडर-14 कैटेगरी में राजस्थान के लिए खेला। उस अनुभव से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। मुझे एहसास हुआ कि मैं इस खेल में अपना करियर बना सकता हूं। वहीं, से एक क्रिकेटर के तौर पर मेरा सफर असल में शुरू हुआ।"