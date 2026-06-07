ENG vs NZ Test: इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 115 रन से हराया, ओली रॉबिन्सन प्लेयर ऑफ द मैच रहे

डेवन कॉन्वे ने 41 और ग्लेन फिलिप्स ने नाबाद 44 रन बनाए। पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने 18 रन बनाए। अन्य बल्लेबाजों में कोई भी दो अंकों में प्रवेश नहीं कर सका। न्यूजीलैंड की पूरी टीम दूसरी 138 रन पर सिमट गई और 115 रन से मैच हार गई। इंग्लैंड के लिए गस एटकिंसन ने सर्वाधिक 5 विकेट लिए। मैच में 7 विकेट लेने और 30 रन बनाने वाले इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन प्लेयर ऑफ द मैच रहे।