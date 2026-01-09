पूर्व बांग्लादेशी कप्तान ने BCB को दिखाया आईना, भीड़ में मत बहिए, बांग्लादेश क्रिकेट का भविष्य दांव पर है

टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को निर्देश दिया कि वे बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से रिलीज कर दें। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए आईसीसी से अपील की कि उनके ग्रुप मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं।