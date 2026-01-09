MI vs RCB Pitch Report: बल्लेबाजों की होगी बल्ले-बल्ले या गेंदबाज मचाएंगे बवाल? देखें पिच रिपोर्ट

WPL 2026 MI vs RCB, Pitch Report: वुमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का आगाज आज 9 जनवरी से होने जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस वुमेन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वुमेन के बीच खेला जाना है, जिसे लेकर क्रिकेट फैंस में काफी उत्साह देखा जा रहा है। यह मैच नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी में आयोजित होगा, जहां अब तक कई हाई स्कोरिंग टी20 मुकाबले देखने को मिल चुके हैं। इस सीजन के ओपनिंग मैच में दोनों टीमें संतुलित स्क्वॉड और जीत के इरादे के साथ उतरेंगी। आइए जानते हैं इस मैच में पिच का मिजाज और मौसम की भूमिका कैसी रह सकती है।