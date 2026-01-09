9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

क्रिकेट

MI vs RCB Pitch Report: बल्लेबाजों की होगी बल्ले-बल्ले या गेंदबाज मचाएंगे बवाल? देखें पिच रिपोर्ट

MI vs RCB WPL 2026 का पहला मैच बल्लेबाजों के अनुकूल पिच और साफ मौसम में खेला जाएगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड में मुंबई इंडियंस को हल्की बढ़त है, लेकिन ओस और पिच का मिजाज मुकाबले को रोमांचक बना सकता है।

2 min read
भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 09, 2026

WPL MI vs RCB Pitch Report

WPL MI vs RCB पिच रिपोर्ट (फोटो- AI Generated)

WPL 2026 MI vs RCB, Pitch Report: वुमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का आगाज आज 9 जनवरी से होने जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस वुमेन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वुमेन के बीच खेला जाना है, जिसे लेकर क्रिकेट फैंस में काफी उत्साह देखा जा रहा है। यह मैच नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी में आयोजित होगा, जहां अब तक कई हाई स्कोरिंग टी20 मुकाबले देखने को मिल चुके हैं। इस सीजन के ओपनिंग मैच में दोनों टीमें संतुलित स्क्वॉड और जीत के इरादे के साथ उतरेंगी। आइए जानते हैं इस मैच में पिच का मिजाज और मौसम की भूमिका कैसी रह सकती है।

बैटिंग पैराडाइज है यह पिच

डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी की यह पिच बल्लेबाजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस पिच को आमतौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल माना जाता है। यहां की विकेट फ्लैट और हार्ड रहती है, जिससे गेंद पर अच्छा बाउंस और पेस देखने को मिलती है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और मूवमेंट मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, बल्लेबाजों के लिए शॉट खेलना आसान हो जाएगा। इसके चलते हमें एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है।

कैसा रहेगा मौसम का हाल

मैच के दिन नवी मुंबई में मौसम क्रिकेट के लिए अनुकूल रहने की उम्मीद है। तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दिन के समय धूप रहेगी, जबकि शाम को हल्की नमी बढ़ सकती है। बारिश की संभावना बेहद कम बताई जा रही है, जिससे पूरे 20 ओवर का मुकाबला होने की उम्मीद है। हवा की रफ्तार लगभग 9 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती। दूसरी पारी में ओस गिरने की संभावना है, जिससे गेंदबाजों को पकड़ बनाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसके चलते टॉस जीतने वाली टीम लक्ष्य का पीछा करना चाहेगी।

MI vs RCB हेड टू हेड

डब्ल्यूपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक कुल सात मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से चार मैच मुंबई इंडियंस ने अपने नाम किए हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने तीन मुकाबलों में जीत दर्ज की है। आंकड़े बताते हैं कि दोनों टीमों के बीच मुकाबला काफी करीबी रहा है। मुंबई इंडियंस का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर जरूर है, लेकिन आरसीबी ने भी अहम मौकों पर मजबूत प्रदर्शन किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

